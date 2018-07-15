|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Gökyüzünde ay ile yıldızın buluşması
Gaziantep'te gökyüzünde ayın hilal hali ve bir yıldızın görüntüsü, Türk bayrağındaki ay yıldızı simgeledi.
15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminin yıldönümünde Gaziantep'te gökyüzünde ayın hilal şeklini alması ve yanına gelen yıldızın görüntüsü bayrağımızı simgeleyen bu görüntü objektiflere yansıdı. Gökyüzünde ay ve yıldızın görüntüsü, Türk bayrağını anımsattı. Gaziantep'te akşam saatlerinde, güneşin batmasına yakın saatlerde görünmeye başlayan ay ve yıldız, birbirine çok yakın şekilde görüntülendi.
Bu haber 3,203 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI