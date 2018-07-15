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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk havadan görüntülendi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kutlamalara katılan vatandaşların oluşturduğu insan seli havadan görüntülendi. Yüz binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla görsel bir şölen oluşturdu.
Yüz binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla görsel bir şölen oluşturdu.
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında düzenlenen miting için yüz binlerce vatandaş 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akın etti. Havanın kararmasıyla artan kalabalık adeta insan seline dönüştü. Ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelmesini bekleyen vatandaşlar görsel bir şölen oluşturdu.
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