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Soylu: Biz o gece kanı bozuklarla çatıştık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili, "Biz bu ülkenin evlatlarıyla çatışmadık. Biz bu ülkenin vatanına, milletine bağlı askerleri, polisi ve jandarmasıyla çatışmadık. Biz o gece nüfus kağıdı bizimle aynı ama kanı bizimkinden farklı mahluklarla, kanı bozuklarla çatıştık." dedi.
15 Temmuz 2018 21:37
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Soylu: Biz o gece kanı bozuklarla çatıştık

Bakan Soylu, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombaladığı Ankara Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törendeki konuşmasına, büyük bir destanı anlatmanın kolay olmadığını belirterek başladı.

Darbe girişiminin büyük bir ihanet, hain bir tuzak ve plan olduğunu ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"Bu mekan çok önemli bir mücadeleye sahne olmuştur. Biz bu ülkenin evlatlarıyla çatışmadık. Biz bu ülkenin vatanına, milletine bağlı askerleri, polisi ve jandarmasıyla çatışmadık. Biz o gece nüfus kağıdı bizimle aynı ama kanı bizimkinden farklı mahluklarla, kanı bozuklarla çatıştık. Allah'a binlerce kez şükür olsun ki o gece tek hamlede çalı çırpıyı söküp attık. Ülkemizi temizledik, yolumuza devam ettik. Şimdi birileri yüzlerini buruşturuyor, anlatmayalım istiyorlar, konuşmayalım istiyorlar, kabahatleri unutulsun istiyorlar. Kimse kusura bakmasın unutamayız. Allah bizden hesabını sorar."

- "Şehit ve gazilerin yaptığı fedakarlıklar unutulmaz"

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünü korumak isterken şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Soylu, "8 yıl sonra ikiz çocuk sahibi olup 15 Temmuz gecesi 'vatan elden gidiyor' diye evden çıkarken 'çocukların var, gitme' diyen ev halkına 'çıkanların çocukları yok mu' diye cevap veren ve gelip şu gazi mekanın önünde şehit olan kendi halinde bir esnaf, bir reklamcı 34 yaşındaki Ömer İpek'i unutamayız. Yine bu mekanda şehit olan 22 yaşındaki gencecik evladımız, elektrikçi Halil Işılar'ı unutamayız. 43 yaşındaki esnaf kardeşimiz kasap Hüseyin Güntekin'i unutamayız. Bu gazi mekanda şehit olan Ankara Emniyet'in aslanları 37 yaşındaki emniyet kısım amiri Cüneyt Bursa'yı, 29 yaşında yeni mezun gencecik evladımız Volkan Canöz'ü, 46 yaşındaki polisimiz Hasan Gülhan'ı, 45 yaşındaki polis memurumuz Hüseyin Kalkan'ı, 26 yaşındaki polis memurumuz Muhammet Oğuz Kılınç'ı unutamayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Biz o gece şehadete yürümüş 250 evladımızı, meydana inmiş gazi olmuş 2 bin 703 gazimizi, şehadeti ve gaziliği yakalamak için bu bayrak için bu milletin makus talihini ilelebet kırmak için, bu ülkenin tapusunu başkalarına vermemek için meydanlara inmiş milyonlarca insanımızı ve yaptıkları fedakarlıkları unutamayız." diyen Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birini daha unutamayız. Bu milletin başına geçip dünyaya kafa tutan, diz çöktürülmek istenen şu ülkeyi yıllardır yeniden ayağa kaldıran, her türlü vesayeti elinin tersiyle iten, zulme karşı bir büyük mücadeleyi yıllardır sürdürdüğü için sadece bu ülkede değil, dünya mazlumlarının duasında yer edinen ve o karanlık gecede verdiği bir talimatla başkomutanlık sıfatının hakkını veren, kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da bu millet asla unutmayacaktır."

Gösterilen fedakarlık ve kahramanlıklar karşısında kendilerine de önemli sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Soylu, "Demokrasimizi ve millet irademizi tasviye etmeye çalışanlara karşı, ülkemize işgal etmeye çalışanlara karşı, bize düşen dünyanın en büyük devletini yeniden bu topraklarda inşa ve ihya etmek, ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın her tarafından namusuyla nazlı nazlı dalgalanmasını sağlayabilmektir. Konuşarak ve sadece onları anarak borcumuzu ödeyemeyiz. Daha fazla zenginleşerek, daha fazla mazlumların yanında yer alarak ve bize bırakılan emanetlere sahip çıkarak onlara borcumuzu ödeyebiliriz." dedi.

Soylu, Allah'ın millete bir daha 15 Temmuz yaşatmaması temennisinde bulunarak, şehit aileleri, gaziler ve gazi ailelerinin her zaman yanlarından olacaklarını sözünü verdi.

Törende, darbecilerin başından vurarak yaraladığı dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, kısa bir konuşma yaptı.

Tekerlekli sandalyeyle kürsüye çıkan Aslan, darbecilerin halka düşman gibi silah çektiğini belirterek, hainlerin kaybettiğini demokrasinin ve milletin kazandığını söyledi.

- 13 şehidin fotoğraflarının bulunduğu yere karanfil bırakıldı

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından topluca dua edildi.

Bakan Soylu ve beraberindekiler, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünü korumak isterken yaşamını yitiren 13 şehidin fotoğraflarının bulunduğu yere karanfil bıraktı. Soylu, daha sonra şehit aileleriyle sohbet etti.

Şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarının onur konuğu olduğu törene, Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Milletvekilleri Yalçın Akdoğan, Barış Aydın, Emrullah İşler ve Orhan Yegin, Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren ve emniyet mensupları katıldı.
Anadolu Ajansı
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