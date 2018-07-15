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Güreşte, MHK komitesi görevden alındı
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) komitesinin tamamını görevden aldığı bildirildi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Edirne'deki tarihi güreş organizasyonunda yaşananlardan dolayı Aydın'ın MHK'de görev yapanları görevden aldığı ifade edildi.
Organizasyonda dün Recep Kara ile Ali Gürbüz arasındaki 3. tur maçından sonra iki hakemin de görevine son verilmişti.
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