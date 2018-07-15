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Erdoğan: Zaferin sahibi 81 milyonun tamamıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Makamına geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, ''Bu mücadelenin ve zaferin sahibi 81 milyonun tamamıdır. 15 Temmuz asla unutulmayacak ve unutturmayacağız, o bizim için bir tarihe kayıttır''dedi
15 Temmuz 2018 21:51
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Erdoğan: Zaferin sahibi 81 milyonun tamamıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'na katıldı.

"Bu milletin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum"

Konuşmasına, "15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan, ezanımıza, bayrağımıza, bağımsızlığımıza sahip çıkan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." sözleriyle başlayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şüphesiz hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bu zafer, milletimizin direnişi yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. Bu millet, FETÖ eliyle Türkiye'nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiştir. Ben bu milletin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum. Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece Türk milleti cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Kuvayımilliye şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir."

"Bizin için tarihe bir kayıttır"

"15 Temmuz, Türk milletinin yeniden dirilişinin, şahlanışının, iradesine yönelik saldırılar karşısında tekrar kıyama kalkmasının adıdır" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu milletin huzurunu kaçıranlar karşılarında bizleri bulacak, ordumuzu bulacak, polisimizi bulacak, güvenlik korucularımızı bulacak. Yeni yönetim sistemiyle, Türkiye'nin tüm dünyada sıçrayışını hep birlikte göreceğiz. 15 Temmuz asla unutulmayacak ve unutturmayacağız, o bizim için bir tarihe kayıttır. 15 Temmuz ile demokrasimizin rüşdünü tüm dünyada ispat ettik. İnşallah ülkemizde artık darbe defterini bir daha açılmamak üzere kapattık. O gece bizim için dua edenlerle FETÖ'nün başarısı için gayret edenleri hiçbir zaman unutmayacağız."

"Ahtapotun kollarını kestik"

FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla süreceğine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pensilvanya'daki melunun takiye, hile, yalan dolanla büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik. O gece ülkemize ihanet eden, milletimize kurşun sıkan katiller en ağır cezalara çarptırılıyor. Bu çevrede, tanklara alkış tutanları, darbecilerle anlaşıp tankların arasından sıvışanları unutmuyorsak, Yeşilköy'de, havalimanında tankların arasından çıkıp Bakırköy Belediyesine sığınanları asla unutmuyoruz ve unutmayacağız. Şehit edileceğini bildiği halde darbecilere meydan okuyan Ömer Halisdemirleri, 16 yaşında babasıyla beraber şehadete yürüyen Abdullah Tayyip Olçokları, Gölbaşı'nda bombaların hedefi olan 52 yiğit özel harekat polisimizi asla unutmayacağız."

"Türkiye'yi yolundan alıkoyabilecek güç yok"

"Evelallah bu topraklarda 15 Temmuz ruhu ayakta oldukça, Türkiye'yi yolunan alıkoyabilecek hiçbir güç yoktur." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"15 Temmuz bize şu hakikati bir kez daha gösterdi; Bu millet asil bir millettir, bu millet cesur bir millettir, bu millet kahraman bir millettir, bu millet hürriyetine, canı pahasına sahip çıkan bir millettir. Bu millet, vatan söz konusu olduğunda aynı safta buluşma erdemi gösteren necip bir millettir. Türkiye'de demokrasinin de bağımsızlığımızın da en büyük garantisi ferdi ve hizmetkarı olmaktan her zaman şeref duyduğum işte bu millettir. Rabb'im bu millete bir daha 15 Temmuzvari acılar, travmalar yaşatmasın."
Anadolu Ajansı
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