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Memurlar.net'te yer alan haber sonrasında Çalışma Meclisi maddesi değişti
Memurlar.net'te yer alan ve 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, Çalışma Bakanlığına ait bölümünde yer alan Çalışma Meclisindeki üyelerin eski olduğunu belirten haber sonrasında, 4 nolu C.K. ile düzenleme yapıldı.
14 Temmuz'da memurlar.net'te yer alan haberde. Çalışma Meclisinde eski unvanlı kadrolara yer verildiği belirtilmişti. Tıklayınız.
Bu haber sonrasında, 15 Temmuz'da yayımlanan 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (C.K.) 799. maddesiyle şu düzenleme yapılmıştır:
"c) 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Düzenleme yapılan 1 nolu C.K.'daki madde ise şu şekildeydi:
"MADDE 89 - (1) Çalışma Meclisi;
DEĞERLENDİRME
Yapılan düzenleme ile Çalışma Meclisinin kimlerden oluşacağının kanuna tek tek yazılması yerine yönetmelikle belirlenmesi kararlaştırılmıştır.
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