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Bakan Kasapoğlu, Orhan Okulu'yu tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan Orhan Okulu için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ülkemizin en önemli spor müsabakalarından 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan Orhan Okulu'yu gönülden kutluyorum. Bu vesileyle ata sporumuz güreşi bir kültür mirası olarak gelecek nesillere bırakma gayretiyle ter döken tüm sporcularımıza ve sporseverlerimize teşekkür ediyorum."
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