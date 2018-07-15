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Ateşlerken patlayan maytaplar parmaklarından etti

Şanlıurfa'da ateşlemeye çalıştığı maytapların elinde patlaması nedeniyle yaralanan kişinin üç parmağı kesildi.
15 Temmuz 2018 22:11
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Ateşlerken patlayan maytaplar parmaklarından etti

Alınan bilgiye göre, Bozova ilçesinin Tatburç Mahallesi'nde ikamet eden Adem Korkmaz (23) bir deste maytap aldı.

Korkmaz, elinde tuttuğu 6 maytaptan birinin fitilini yakmaya çalışan bir anda diğer maytaplarda tutuşarak patladı.

Sol elinde yaralanan Korkmaz, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyat edilen Korkmaz'ın üç parmağı kesildi.

Hayati tehlikesi bulunmayan Korkmaz'ın bir kaç gün sonra taburcu edileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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