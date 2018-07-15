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Erdoğan kürsüye 'Bil Oğlum' türküsü eşliğinde çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüye 'Bil Oğlum' Türküsü ile çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına başlamak için türkünün bitmesini bekledi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrağıyla türküye eşlik etti.
15 Temmuz 2018 22:15
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Erdoğan kürsüye 'Bil Oğlum' türküsü eşliğinde çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen programa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye "Bil Oğlum" türküsü eşliğinde çıktı. Alanı dolduran milyonlarca vatandaş, türküye hep birlikte eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmak için türkünün bitmesini bekledi.
İhlas Haber Ajansı
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