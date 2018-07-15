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Muhtar aileleri barıştırmak isterken canından oldu
Kars'ta kaçarak evlenen genç kız ile ailesini barıştırmak isteyen muhtar, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, Kozluca köyünde ikamet eden F.Y. (21), başka bir köyde yaşayan Ş.V. (28) ile kaçarak evlendi.
Kozluca Köyü Muhtarı Hasan Yiğitpaşa (66), F.Y'yi, kaçtığı için arasının açıldığı ailesiyle barıştırmak istedi. Bunun üzerine muhtar, F.Y'yi alarak babasının evine geldi.
F.Y'nin ağabeyi Ahmet Y'nin barışmak istememesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Ahmet Y, silahla havaya ateş etmek isterken kazara köy muhtarı Yiğitpaşa'yı vurdu.
Ağır yaralanan muhtar, ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı. Yiğitpaşa, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hasan Y'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Ahmet Y, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
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