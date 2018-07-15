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Cemaat namazdayken 31 ağacı kesen 3 şüpheli yakalandı

Sakarya'da cami bahçesindeki 31 ağacı 12 dakikada keserek çalan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
15 Temmuz 2018 22:30
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Cemaat namazdayken 31 ağacı kesen 3 şüpheli yakalandı

Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen olayda; Serdivan ilçesinde Buhara Zaim Güllü Camii'nde cemaat akşam namazı kıldığı sırada cami avlusundaki 31 adet çam ağacını 12 dakikada keserek 4 kişi kayıplara karışmıştı. Yaşanan olay sonrasında cami görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerce incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde şüpheli şahısların M.B., İ.Ö., ve H.A. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Tespit üzerine harekete geçen ekiplerce 3 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler ifadelerinde; olayı Serdivan İlçesi Buhara Zaim Güllü Camii'nde Kur'an kursu ile aynı mülkiyet içerisinde faaliyet gösteren başka bir Kur'an Kursu görevlileri tarafından, "kendi yollarını açmak, bahçelerini genişletmek ve camiye ulaşımı kolaylaştırmak için gerçekleştirildiği" herhangi bir hırsızlık kastının olmadığını beyan ettiler. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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