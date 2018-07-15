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15 Temmuz etkinliğine sızmaya çalışan cezaevi firarisi yakalandı
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz etkinliği alanına sızmaya çalışan cezaevi firarisi Ö. Ö.'yü yakaladı.
Kızıltepe Kaymakamlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2. yıldönümü münasebetiyle Cumhuriyet Meydanı'nda anma etkinliği düzenledi. Alanda güvenliği sağlayan Kızıltepe Asayiş Büro ekipleri, hakkında 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan terör örgütü mensubu Ö.Ö.'yü alana sızmaya çalıştığı sırada kıskıvrak yakaladı. Şahsın Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği görevlilerine teslim edildiği belirtildi. Şahsın işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edileceği öğrenildi.
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