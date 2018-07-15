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AA Pensilvanya'daki Fetullahçı terör kampını havadan görüntüledi
Anadolu Ajansı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki terör kampını havadan görüntüledi.
Anadolu Ajansı, 15 Temmuz'un 2. yılında, darbe girişiminin yaşandığı saatlerde Pensilvanya'daki FETÖ kampının üzerinden canlı yayın yaptı.
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