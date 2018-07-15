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Bakan Pakdemirli: Haine en büyük cevap güçlü Türkiye'dir
İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programa katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Haine en büyük cevap güçlü Türkiye'dir" dedi.
15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 2. yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri İzmir'de devam ediyor. Sabaha kadar demokrasi nöbeti tutacak binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile alana akın etti. Meydan kırmızı beyaza bürünürken, anma programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve eşi Dilek Didem Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep, AK Parti İzmir il Başkanı Aydın Şengül, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Necip Nasır, Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sırrı Aydoğan, AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve yeni atanan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak katıldı.
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