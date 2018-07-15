Asker, polis ve vatandaş el ele Türk bayrağını taşıdı

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında asker, polis ve vatandaş el ele vererek Türk bayrağını birlikte taşıdı.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kastamonu'da Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi. Kışla Parkı'nda toplanan binlerce vatandaş, yürüyüşe gelen asker ve polisle birlikte Türk bayrağını Cumhuriyet Meydanı'na kadar taşıdı. Kastamonu Valiliği ve Kastamonu Belediyesi tarafından müşterek düzenlenen yürüyüşte bazı askerler kucaklarına çocuklarını da alarak yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşün ardından program düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

"Silahlarımızı verdiğimiz askerler, bizlere ateş ediyordu"

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığının işgal edilmesi sırasında darbeci askerlere karşı direnirken yaralanan Gazi Caner Dalkalı, 15 Temmuz Hatıraları ile alanda bulunan vatandaşlara seslendi. Nöbet tutan vatandaşlara kalkışma gecesini anlatan 15 Temmuz Gazisi Gazi Caner Dalkalı, "15 Temmuz ikinci Çanakkale idi. Yani ikinci milattı. Rabbim vatanımızın ve kardeşlerimizin gücü ile bizlerin de yardımı ile hayırlısıyla almayı nasip etti. O hain köpekleri birer birer içeri tıkmayı devletimize nasip etti. O gece evimizden çıktığımızda biz nereye gittiğimizi bilmiyorduk. Sanıyorduk ki bayrak sallayacağız, hain darbecilere durun diyeceğiz. Tezahüratlar yapacağız. Ama ne mümkün. Tanklar üzerime ateş ediyordu. Üzerimizden geçiyordu. Askerlerimiz bizim verdiğimiz maaşlarla, silahlarını verdiğimiz askerlerimiz bizlere ateş ediyordu. Biz tabii ki onlara dur dedik. Genelkurmay Başkanlığı içerisine kadar girdik. Rabbim bana orada şahadeti nasip etmedi ama gaziliği nasip etti. İnşallah Genelkurmay Başkanlığında, Türkiye'mizin değişik yerlerinde, İstanbul'da, Ankara'da, şehit olan kardeşlerimize, Rabbim rahmet eylesin. Gazi kardeşlerimize şifalar diliyorum" dedi.

"Bizim için PKK neyse, DEAŞ neyse FETÖ'de odur"

15 Temmuz gecesi 250 şehit verdiklerini hatırlatan Vali Yaşar Karadeniz ise, PKK'lı ne ise, DEAŞ'lı ne ise kendileri için FETÖ'cülerin de aynı olduğunu belirterek, "Aslında millet olarak biz, bu oyunlara yabancı değiliz. Var olduğumuz her dönem, izlenen yöntemler bizi içerden bölmeye ve yıkmaya yönelik saldırılara uğradık. Ancak her defasında yeniden toparlanıp, düşmemek üzere dimdik ayağa kalktık. Ülkemizi uzun yıllar sürecek bir karışıklığa sürükleme amaçlı bu planları ve 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Bir daha bizi yok etmeye cesaret dahi edememeleri için emperyalist ülkelerin içimizdeki uzantılarına yönelik mücadelemizi hız kesmeden sürdüreceğiz. Unutmamalıyız ki, bizim için PKK neyse, DEAŞ neyse FETÖ'de odur. Bunların birbirlerinden farkı yoktur. Hepsinin de varoluş nedeni ülkemizin bağımsızlığını ve bütünlüğünü sadece kağıt üstünde görünür kılmak, fakat içini boşaltmaktır. Bizim için PKK'lı ne ise, DEAŞ'lı ne ise, FETÖ'cü de odur. Çünkü hepsinin de özünde hainlik yatmaktadır. Bizim için PKK'lı ile DEAŞ'lı ile arkadaşlık, dostluk, iş ortaklığı yapmak ne ise, FETÖ'cülerle ilişkisini sürdürenlerde odur" şeklinde konuştu.

"Hain, her zaman haindir" diyen Vali Karadeniz, "Görünür etiketinin ne olduğu hiç önemli değildir. Mücadelemizde bu çerçeveyi hiç terk etmeyeceğiz. 'Devran bir gün döner' diye bekleyen hainler bilmelidir ki, bu devran binlerce yıldır süren tarihimizde dönmediği gibi bundan sonra da dönmeyecek. Milletimizin ve devletimizin terörle ve terörizmle mücadelesi son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir. 15 Temmuz 2016 gecesi vatan için şehit olan 250 kardeşimize söz veriyoruz. Kanları yerde kalmadı ve kalmayacak. Devletimiz, milletimiz ilelebet payidar olacaktır. Allah onlardan ve gazilerimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Hainler, hiçbir zaman bu meydanlarda ve bu topraklarda barınamayacak"

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da, "Bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 2'nci yıldönümü. Yine Cumhuriyet Meydanı'nda çok değerli asil hemşerilerimizle beraberiz. Bu halk diyor ki; hiçbir zaman vatanımızdan, toprağımızdan, bayrağımızdan, insanımızdan vazgeçmeyiz. Bu halktaki sevgi, bu fedakarlık bu vatan sevgisi olduğu sürece bu meydanlar hiçbir zaman boş kalmaz. Hainler de hiçbir zaman bu meydanlarda bu topraklarda barınamaz. Çünkü bin yıldır bu toprakları biz kanla besliyoruz. Kanımızla elimizde tutuyoruz. Tutmaya da devam edeceğiz. Şunu bilsinler ki bin yıllık geleneği olan, bin yıllık devlet olan, yaklaşık 700 yıl dünyada hüküm süren bir imparatorluğun varisleriyiz. Hiç kimse sanmasın ki 3-5 çapulcunun girişimiyle bu devlet yıkılamaz. Ve hiçbir zaman da bu millet devletini yıktırmaz. Onun için de bugün 15 Temmuz'un ikinci sene-i devriyesinde vatandaşlarımızla beraberiz. Halkımızla birlik ve bütünlük içerisindeyiz. Belediye olarak biz de bu hain darbe gününü hiçbir zaman unutmayan halkımızla burada nöbetteyiz. Allah bize bir daha böyle hainleri, böyle hain darbeleri göstermesin. Bunu yapanları da başımızdan defetsin" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı ve diğer protokol üyeleri, 15 Temmuz Gazisi Caner Dalkalı tarafından hazırlanan İstanbul'da, Ankara'da başta Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gölbaşı Özel Harekat Eğitim Merkezi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü gibi hain darbecilerin açtığı ateş sonucunda ağır hasar gören binaların maketlerinin yer aldığı sergiyi gezdi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, kahramanlık türküleri eşliğinde sabah namazına kadar nöbet tutma şeklinde devam edecek. Ayrıca meydanda, vatandaşlara da Kastamonu Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda da bulunuldu.