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'Erdoğan, Ebru Özkan'a geçmiş olsun dileklerini iletti'
Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye gitmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan'ın bugün Türkiye'ye döneceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özkan'ı arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter'dan yaptığı açıklamada "İsrail'in mesnetsiz şekilde gözaltına aldığı Ebru Özkan ülkemize dönüyor. Cumhurbaşkanımız kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti" dedi.
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