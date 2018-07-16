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16 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
16 Temmuz 2018 00:05
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16 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde bir araya gelecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu il başkanlarını kabul edecek.

(Ankara/14.00)

2- TÜİK, Nisan Ayı İşgücü İstatistikleri ile Haziran Ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile özel zirvede bir araya gelecek.

(Helsinki)

2- Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla toplanacak.

(Brüksel)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)
Anadolu Ajansı
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