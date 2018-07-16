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'Cumhurbaşkanlığı 11 ve 12 nolu kararnameleri yayımlandı'
Resmi Gazete'de 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Arşivleri Başkanlığı kuruldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kuruldu.
11 Numaralı Kararname İÇİN TIKLAYINIZ
12 Numaralı Kararname İÇİN TIKLAYINIZ
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