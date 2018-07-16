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Bütün camilerde sela okundu
Adıyaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bütün camilerde sela okundu.
Adıyaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bütün camilerde sela okundu.
15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında darbeci askerler tarafından şehit edilen polis ve vatandaşlar için tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman'daki camilerde gece saatlerinde sela okundu. Darbe girişimini engellemek isterken darbeci askerlerin ateş etmesi sonucu 251 kişi şehit olmuş binlerce kişi de yaralanmıştı.
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