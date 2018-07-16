1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Devletin işine karışan böyle cemaat olmaz'

Vatan böyle sevilir öyle kuru kuru 'Canım Türkiyem'le bu iş olmaz. Adil olacağız, kul hakkına riayet edeceğiz. Komşu hakkına riayet edeceğiz, helal haram ne bileceğiz. Öbürünün yerine geçmek için fitne fesat yapmayacağız. Böyle vatan sevilir" ifadelerine yer verdi.
16 Temmuz 2018 01:31
Yazdır
'Devletin işine karışan böyle cemaat olmaz'

Zonguldak'ta 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Madenci Anıtı önünde program düzenlendi. Kürsüde FETÖ/PDY'ye sert sözlerle tepki gösteren Vali Ahmet Çınar, "Cemaatler insan yetiştirmekle, iyi insan yetiştirmekle, ahlaklı edepli insan yetiştirmekle, dinini bilen, Kur'an-ı bilen insan yetiştirmekle, vatanını seven insan yetiştirmekle meşgul olmalı. Öyle her tarafa elini uzatan siyaseten müdahale eden, valinin işine karışmaya kalkan, falan memurun yerine geçmeye kalkan, şu şehrin emniyet müdürlüğünü almaya kalkan, devletin işine karışan böyle cemaat olmaz. Bunlar tehlikelidir. Allah'ı bulamayan önündekine tapmaya başlar" ifadelerine yer verdi.

Programa AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Başsavcı Hakan Yağız, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ayhan Kafalı, vali yardımcıları, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Madenci Anıtı önünde kurulan sahnede Mehteran ekibi konser verdi. Alanı dolduran onlarca kişi ellerindeki Türk bayrakları ile mehteran ekibinin konserine eşlik etti. Programda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile 15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu. 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan başarısız darbe girişimine ait görüntüler ve hazırlanan klipler katılımcılara izletildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşmalar gerçekleştirildi.

Bir kilogram fazla domates üretebilen varsa üretmeli, vatan böyle sevilir"

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen başarısız darbe girişimini hatırlatan Vali Ahmet Çınar, "Bugüne kadar hep Allah, kitap, medeniyet, din demek suretiyle ama en son doğrudan omurgamıza kalbimize saldırdılar. İç savaş çıkarmak amacıyla, her şey planlanmıştı. Ama bunların hepsi bunu 'Biz savaş çıkartacağız' diye gelmediler. Zaten teröristlerin birçoğu da 'Biz alçağız, şerefsiziz' diye meydana çıkmıyor. Bir ideal değil, aldanma ile ortaya çıkıyor. Bu terör örgütü bizim çocuklarımızı kandırdı, terörist yaptı. Teröriste acımayacağız. Suç işleyen cezasını görecek, ıslah olan cezasını gördükten sonra normalleşecek. Halen o sapığa, o herifin peşinden giden herkes teröristtir. Ona destek veren herkes teröristtir. Atalar 'şeriatın kestiği parmak acımaz' diyor. Bizim birlik olmamız şart. Ve devleti sevmek kuru kuru sevmekle olmaz. Hayatını feda eden insanlara bizim saygımız olması lazım. Çok çalışkan olmalıyız. Çok üretken olmalıyız. Kültürel, sosyal, sportif alanlarda özgüveni yüksek kişilikleri gelişmiş mert insanlar yetiştirmeliyiz. Hedefimiz bu olmalı. Bir kilogram fazla domates üretebilen varsa üretmeli, beş tane tavuk fazla besleyebiliyor isek onu beslemeliyiz. Vatan böyle sevilir öyle kuru kuru 'Canım Türkiyem'le bu iş olmaz. Adil olacağız, kul hakkına riayet edeceğiz. Komşu hakkına riayet edeceğiz, helal haram ne bileceğiz. Öbürünün yerine geçmek için fitne fesat yapmayacağız. Böyle vatan sevilir" ifadelerine yer verdi.

"Devletin işine karışan böyle cemaat olmaz"

Vali Ahmet Çınar, cemaatlerin iyi, ahlaklı, dinini bilen, vatanını seven insan yetiştirmekle meşgul olması gerektiğini belirterek, "Bu cemaatler mevzusu var. İçimizde birçok insan. İşte bir cemaat, işte terör örgütü. Bilemedik. Kimse bilemedi. İstihbaratın en derininden, siyasetin en uçlarına kadar kimse bilemedi. Her türlü iktidar da bilemedi yol verdi. Demek ki bu bir tehlike oluyor. Cemaatler insan yetiştirmekle, iyi insan yetiştirmekle, ahlaklı edepli insan yetiştirmekle, dinini bilen, Kur'an-ı bilen insan yetiştirmekle, vatanını seven insan yetiştirmekle meşgul olmalı. Öyle her tarafa elini uzatan siyaseten müdahale eden, valinin işine karışmaya kalkan, falan memurun yerine geçmeye kalkan, şu şehrin emniyet müdürlüğünü almaya kalkan, devletin işine karışan böyle cemaat olmaz. Bunlar tehlikelidir. Allah'ı bulamayan önündekine tapmaya başlar" diye konuştu.

Vali Ahmet Çınar'ın konuşması ise alanı dolduran onlarca vatandaşın alkışlarıyla sık sık desteklendi. Program ise gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,243 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bütün camilerde sela okundu
16 Temmuz 2018 01:29		 Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
16 Temmuz 2018 00:35
Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
16 Temmuz 2018 00:31		 'Cumhurbaşkanlığı 11 ve 12 nolu kararnameleri yayımlandı'
16 Temmuz 2018 00:30
16 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
16 Temmuz 2018 00:05		 Çavuşoğlu açıkladı: 100'den fazla FETÖ'cü getirildi
16 Temmuz 2018 00:03
Bakan Pakdemirli: Haine en büyük cevap güçlü Türkiye'dir
15 Temmuz 2018 23:02		 Çavuşoğlu'ndan FETÖ ile mücadele açıklaması
15 Temmuz 2018 22:58
Başpehlivan altın kemerini şehitlere adadı
15 Temmuz 2018 22:35		 Erdoğan kürsüye 'Bil Oğlum' türküsü eşliğinde çıktı
15 Temmuz 2018 22:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlar.net'te yer alan haber sonrasında Çalışma Meclisi maddesi değişti
'Cumhurbaşkanlığı 11 ve 12 nolu kararnameleri yayımlandı'
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
'Devletin işine karışan böyle cemaat olmaz'
Çavuşoğlu açıkladı: 100'den fazla FETÖ'cü getirildi
16 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
Faizsiz, peşinatsız, araödemesiz
Özel okullardan ayrılmak isteyen öğrencilerin ücretleri iade edilebilir mi?
Bütün camilerde sela okundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
alvaro morte 1
william carvalho 1
sigara satış yasağının 21 yaşa çıkarılması 4
eden hazard 1
luka modric 1
mini etekli kız yüzünden otobüsün kaza yapacağını söyleyen dayı 2
thomas meunier 2
alo 147'nin kaldırılması 2
gençleştirme operasyonu 2
fil hafızası 1
SON İLANLAR
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam