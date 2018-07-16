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İskenderun'da milli birlik yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hatay'ın İskenderun ilçesinde binlerce vatandaşın katılımıyla 'Milli Birlik Yürüyüşü' ve Şehitleri anma programı düzenlendi. Vatandaşlar ellerinde Türk Bayraklarıyla kent merkezinde yürüyerek, tekbirler ve sloganlarla Anıt Alanı'na toplandılar.
16 Temmuz 2018 03:52
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İskenderun'da milli birlik yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hatay'ın İskenderun ilçesinde binlerce vatandaşın katılımıyla 'Milli Birlik Yürüyüşü' ve Şehitleri anma programı düzenlendi. Vatandaşlar ellerinde Türk Bayraklarıyla kent merkezinde yürüyerek, tekbirler ve sloganlarla Anıt Alanı'na toplandılar.

İskenderun'da düzenlenen '15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü' kapsamında protokol üyeleri, akademisyenler, STK'lar, iş adamları, öğrenciler ve binlerce vatandaş ellerinde Türk Bayraklarıyla Atatürk Anıt Alanı'nda bir araya geldiler.

Anıt Alanı'nda toplanan vatandaşlar İskenderun Şehit Pamir Caddesi, Ulu Cami Caddesi'nden yürüyerek, mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk Bayraklarıyla kent içinde yürüdüler.

Uzun bir yürüyüş korteji oluşturan binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla tekrar Anıt Alanı'na gelerek buradaki programa katıldılar. Burada hep birlikte önce şehitlerimiz için saygı duruşu ve akabinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu.

'15 Temmuz bizim yeni kurtuluş savaşımızdır' diyen İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "15 Temmuz şahlanışımızdır, Sakarya'mızdır, Dumlupınar'ımızdır. Çanakkale'den aldığımız destekle, cesaretle nasıl kurtuluş savaşını başarıyla icra ettiysek, yıllardır darbelerin, müdahalelerin, vesayet güçlerinin pençesinde kıvranan bu millet, 15 Temmuz'da şahlanışını da ifade etmiştir. 15 Temmuz yeni Türkiye'nin ve dirilişinin sembolüdür" dedi.

O gecenin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, "O geceye dair damağımızda öyle lezzetler, öyle lezzetler kaldı ki, birbirimizi omuzladık. Yaralılarımızı taşıdık. Gazilerimizin alnından öptük. Birbirimize o süs havuzlarındaki suyu ikram ettik. O süs havuzlarında abdest alıp, şehadete hazırlanan kardeşlerimize tanık olduk. Çünkü biz şehit şehit büyüyen bir vatanın, şahadet ile tapusu alınmış bir vatanın evlatlarıyız. Ve biz 1071'den beri şehit kanlarıyla mamur kılınmış bu vatanın müdafileri ve muhafızlarıyız" diye konuştu.

'Milli Birlik Yürüyüşü' ve Şehitleri anma programına İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İskenderun 39'uncu Mekanize Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı SG Yarbay Çağın Taşkın, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Ahmet Çelikkol, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Gül, İskenderun ilçe Emniyet Müdürü Zeki Balcı, AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Bestami Bilgili, MHP İskenderun İlçe Başkanı Turan Bozkurt, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, STK'ların yanı sıra binlerce vatandaşlar katıldı.

Semazen gösterilerinin yapıldığı, şiirlerin okunduğu programda saatler 00.13'ü gösterdiğinde tüm Türkiye de olduğu gibi İskenderun'da da tüm camilerde selalar okundu. Okunan selanın ardından program son buldu. Programın ardından kimi vatandaşlar ise demokrasi nöbetlerine devam etti.

Gece geç saatlere kadar süren programda vatandaşlara İskenderun Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.
İhlas Haber Ajansı
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