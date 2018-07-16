Tekirdağ'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlar, Tuzcuoğlu Memişağa Parkı'nda toplanarak nöbet tutmaya başladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen selalar, bu gece Türkiye genelindeki 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Kocatepe Camisi'nden okunan sela, merkezi sistemle başkentteki tüm camilere ulaştırıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" yapıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ikinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nden sela okundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Milli ve Manevi Dayanışma Platformu'nun organizasyonuyla 15 Temmuz şehitleri anma töreni düzenlendi. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, burada konuşma yaptı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde şehitler için anma programı düzenledi. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bayburt'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Saat Kule Meydanı'ndaki etkinliklerde Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan (fotoğrafta), bir konuşma yaptı.

Burdur'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli Birlik" yürüyüşü gerçekleştirildi. Valilik tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Köprübaşı mevkisinde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar ve protokol üyeleri mehter marşı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Aydın, Manisa ve Uşak'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Uşak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Uşak Belediye Binası önünde toplanan vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Türk bayrakları ile İsmet Paşa Caddesi üzerinden yürüyerek 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na ulaştı.

Meydanda düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. FETÖ'nün darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin isimleri okunduktan sonra mehter gösterisi yapıldı.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde yaptığı konuşmayı platforma kurulan dev ekranlardan izledi.

Uşak Valisi Salim Demir, Belediye Başkanı Nurullah Cahan, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş birlik beraberlik mesajları verdi. Programda, 15 Temmuz konulu tiyatro ve sinevizyon gösterisi yapıldı.

Etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Ulaş Buran, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma polisi Mehmet Çetin'in babası Hüseyin Çetin, 15 Temmuz gazileri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

-Yurt ışıkları 15 Temmuz için yandı

Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Uşak Mehmet Hacım Yurdu'nda kalan öğrenciler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla odalarının ışıklarının bazılarını açık bırakarak "15 Temmuz", "Milli İrade" "Unutmadık", "R.T. Erdoğan" yazdı.

Yaklaşık bir saat boyunca süren etkinlikte öğrenciler alkışlarla 15 Temmuz şehitlerini andı.

- Manisa

Manisa'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı, meydanlarda etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda mehter takımı ile başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, şehitler için yapılan saygı duruşuyla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki konuşması, meydanda kurulan ekrandan izlendi.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer yaptığı konuşmada, Türkiye ve dünya tarihi açısından önemli olan bir olayın 2'nci yılını geride bıraktıklarını ifade etti.

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur da Türk milletinin Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde 15 Temmuz gecesi 40 yıllık terör örgütünü 24 saat dolmadan yok ettiğini aktararak hainlerinin hepsinin kucaklarına atladıkları devletlere kaçtığını söyledi.

Programa, AK Parti Manisa Milletvekilleri Uğur Aydemir ve Semra Kaplan Kıvırcık, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halim Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, BBP İl Başkanı Ahmet Ay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Aydın

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Aydın'da Zafer Meydanı'nda toplanan grup, ellerinde Türk bayrağı ve "15 Temmuz" yazılı tişörtleriyle Adnan Menderes Bulvarı'ndan Atatürk Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Vatandaşlar, "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Darbelere karşı omuz omuza" sloganları attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan tören, meydanda kurulan dev ekranlardan 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ilişkin videoların sunumu ve öğrencilerin şiir dinletisi ile sürdü.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, şehitlerin ölümsüz olduğunu belirterek "Bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alıyorsak, minarelerimizden ezanlar 5 vakit okunmaya devam ediyorsa, geleceğimize güvenle bakabiliyorsak bunu şehitlerimize, gazilerimize ve onların yolundan giden kahramanlarımıza borçluyuz." dedi.

Türk milletinin FETÖ'nün darbe girişimini bertaraf ederek kutlu bir zafere dönüştürdüğüne dikkati çeken Köşger, 15 Temmuz'u tarihe yazılmış şanlı bir demokrasi olarak niteledi.

Törene AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Aydın İl Jandarma Komutan Vekili Albay Süleyman Gürz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla meydanlarda etkinlikler gerçekleştirildi.

Van'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ikinci yıl dönümü kapsamında, Kurtuluş Parkından Yeni Kent Meydanı etkinlik alanına kadar yürüyüş düzenlendi.

Türk bayrakları ve şehit Ömer Halisdemir dövizleriyle yürüyüşe katılan binlerce vatandaş ile 600 meşaleli sporcu, kent meydanında şehitler için dua etti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev ekrandan canlı olarak izledi.

Mehteran gösterisi sonrası konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, alçak darbe girişimini gerçekleştirenlerle onların fikir babalarının uzun yıllar boyunca bugüne hazırlandıklarını söyledi.

Gerici, faşist darbe girişiminin yüce Allah'ın, milletin feraseti, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin dirayetli duruşuyla bertaraf edildiğini anımsatan Zorluoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"251 vatandaşımızı şehit eden ve binlerce insanı yaralayan FETÖ mensupları yargı önünde hesap veriyor. Davaların büyük bir bölümü bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Bunun bitmesiyle birlikte FETÖ terör örgütü mensubu teröristler ülkemiz ve milletimize yaptıkları ihanetin bedelini ömürlerini dört duvar arasında geçirerek ödeyecekler. Mağduriyet algısı oluşturmaya çalışanlara dikkat edelim. Şüphesiz bu süreçte mağduriyetler olmuş olabilir. Ancak devletimiz oluşturduğu yeni mekanizmalarla bu mağduriyetleri gidermektedir. Şunu net bir şekilde ifade edeyim. Hain FETÖ terör örgütü tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılana kadar, tüm yapı çözülüp, bu işin önünde, arkasında kim varsa bulunup hepsi hak ettiği cezayı alana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz."

İstanbul'dan gelen 15 Temmuz gazilerinin vatandaşları selamladığı etkinliklerde, Vanlı 15 Temmuz Gazisi Abdullah Ergün de o gece yaşadıklarını anlattı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Yavuz Özfidan, Başsavcı İbrahim Keskin, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İl Müftüsü Nimetullah Arvas, kaymakam ve belediye başkan vekilleri, kamu kurum kuruluş müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da camilerde selalar okundu.

- Bitlis

Türk bayraklarıyla donatılan Ulu Cami Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla binlerce vatandaşın katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim, şiir ve ilahiler okundu.

Darbe girişimi gecesi çekilen görüntüler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması canlı yayınla vatandaşlara izletildi.

Programda konuşan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, 15 Temmuz'un unutulmaması ve unutturulmaması gerekiğini belirterek, şöyle konuştu:

"15 Temmuz akşamı bir şarlatanın, bir meczubun ve bir vatan haininin talimatlarını alarak, bu milletin üzerine tanklarla gittiler, bombalar yağdırdılar. Bu milletin üzerine uçaklarıyla bomba yağdıranların o gece hesaba katmadığı bir şey vardı. O gece adeta sel olup sokaklara ve caddelere dökülenler, göğüslerini tanklara ve kurşunlara siper etti. 251 şehit, 2 bin 200'ün üzerinde gazimiz oldu ama Allah'a şükürler olsun ezanımızı da susturmadık, bayrağımızı da indirtmedik, memleketimizi böldürtmedik."

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise 15 Temmuz'da Türkiye'de işgal girişiminde bulunulduğunu ifade ederek, buna yeltenenlerin hiçbir zaman Türkiye'de bitmeyecek Seyit Onbaşı'ları düşünemediklerini vurguladı.

Türkiye'de işgalin girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir gibi yiğitlerin her zaman yetiştirileceğini kaydeden Kiler, bir daha bu gibi girişimde bulunmaya kalkışanların karşısında şehit olmaya hazır 81 milyon kahramanı bulacağını ifade etti.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Vali Yardımcıları Tolga Polat ve Tekin Erdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti İl Başkanı Nesrullah Tanglay'ın katıldığı program, selaların okunmasıyla sona erdi.

Tatvan, Hizan, Güroymak, Ahlat, Adilcevaz ve Mutki ilçelerinde de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

-Muş

Hükümet Konağı önünde toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Belediye Meydanı'na kadar yürüdü.

Meydanda ellerindeki Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan vatandaşlar, FETÖ ve darbe girişimine destek verenlere tepki gösterdi.

Programda konuşan Vali Aziz Yıldırım, önce Allah'ın yardımı sonra da milletin kahramanlığı sayesinde hain, alçak girişimi bertaraf ettiklerini söyledi.

Bir daha hiç kimsenin böyle bir kalkışmaya cesaret edemeyeceğini vurgulayan Yıldırım, "Darbeler tarihi 15 Temmuz ile tarihe gömülmüştür, çünkü vatandaşımız devletine demokrasisine istiklaline sahip çıkmıştır. O gece yanımızda olan ülkeleri de karşımızda olan ülkeleri de unutmadık ve unutmayacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından konser ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programa, Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve vali yardımcıları katıldı.

- Hakkari

"Milli Birlik Yürüyüşü" kapsamında Bulvar Caddesi'nde bir araya gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki valilik binasına kadar yürüdü.

Binlerce vatandaşın "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attığı yürüyüş sonrasında şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Programda konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

15 Temmuz'un vatandaşların kahramanlığı sayesinde Türk demokrasi tarihine, dünya tarihine altın harflerle yazıldığını kaydeden Toprak, "Hepimizin ecdadının asil kanları ile elde ettiğimiz, koruduğumuz bu vatana kimseyi dokundurtmayacağımızın dünyaya ilan edildiği gündür. Onun için son 2 yıldır olduğu gibi bundan sonra da bu anma törenlerini daha görkemli şekilde yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı, Cumhuriyet meydanında etkinlikler düzenlendi.