Ali Ağaoğlu: 15 Temmuz gecesi FETÖ ile çatışmayı göze almı

Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu, GÜNAYDIN'a konuştu. Medyatik olmasından dolayı 17 Aralık operasyonuna dahil edildiğini söyleyen Ağaoğlu, Türkiye gündemi ve ekonomisi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı...

17 Aralık'ta ilk göz altına alınan işadamlarından biriydiniz. FETÖ neden sizi hedef aldı?

Gezi ile başlayan 17-25 Aralık sürecinde ülkemize kumpas kurulmak istendi. 17 Aralık'ta ilk göz altına alınanlardan biriydim. Medyatik olmamdan dolayı ses getireceği düşünülerek operasyona dahil edildim. Daha ilk günden bunun kurmaca olduğu, hedefin Sayın Erdoğan olduğu belliydi. 17 Aralık sürecinde FETÖ'nün ne kadar kirli bir yapı olduğunu iş dünyasında cesurca dile getiren isimlerin başındayım. Zekeriya Öz'ün karanlık yüzünü anlattım. Bu terör örgütünün amacının Türkiye'yi kaosa sürüklemek olduğunu ve hükümeti indirmek için uğraştıklarını dile getirdim. SABAH'a açıkladığım belgelerle FETÖ'nün gerçek yüzünü anlattım.

EKONOMİ GÜÇLENECEK

17-25 Aralık'ın devamındayaşanan 15 Temmuz'a dairdüşüncelerinizi alabilir miyim?

Bu topluma yapılabilecek en büyük kötülüklerden biriydi. O gece yemekli büyük bir etkinliğim vardı. Darbe girişimi olduğunu öğrenince hemen eve gittim. Evim Ortaköy'de. O gece köprüdeki halka atılan mermilerin bir kısmı da bahçeme düştü, evimin duvarına denk geldi. Uçaklar evimin üzerinden geçti. Ben de FETÖ'nün hedefinde olan biriydim. Ölüm listesinde ilk sıralardaydım. Evimi de bildikleri için kendimce ben de tedbir aldım, ruhsatlı silahlarımı hazırladım ve onlarla çatışmaya girmeyi göze almıştım. "FETÖ'ye teslim olmayacağım ancak benim ölümü alırlar" dedim. Ülkem elden gitmesin diye ölümü göze alan, bu topraklar için düşünmeden canını vermeye hazır olan milli ve yerli bir adamım.

TUBA KALÇIK