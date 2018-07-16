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Arama yapan kadın gardiyanlara gösterilen tepkiye beraat kararı
Cezaevindeki ağabeyini ziyaret etmek isterken, soyunmasını isteyen kadın gardiyanlara, "Kafanıza göre bizi arayamazsınız. Lezbiyen misiniz, bize dokunuyorsunuz" diye hakaret ettiği iddia edilen S.Ç., Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada beraat etti
İSTANBUL Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 6 Ocak 2017'de Metris 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan C.S.H.Ç.'yi ziyarete giden kız kardeşi S.Ç.'nin kadın arama odasında üst araması yapıldı. Bu sırada orada bulunan infaz koruma memurları D.D. ile G.K.'ya üstünü aratmak istemeyen S.Ç., "Bilerek yapıyorsunuz. Biz uyuşturucu suçlusu değiliz. Bizi onlarla karıştırmayın. Önce suçumuzu öğrenin. Kafanıza göre bizi arayamazsınız. Lezbiyen misiniz, bize dokunuyorsunuz" dedi. Bu şekilde iki görevli memura hakaret ettiği iddiasıyla S.Ç. hakkında 'kamu görevlisine görevine karşı hakaret' suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'ELİNLE YOKLA' DEDİM
Hürriyet'ten Ceylan Sever'in haberine göre: Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunmasını yapan S.Ç., "Oradaki bayan gardiyan üzerimi çıkarmamı istedi. Tişörtümü çıkarmamı istedi. Ben çıkarmak istemedim. Çamaşırımı göstererek elinizle yoklayın dedim. Hakaret etmedim. Belirtilen sözleri söylemedim, suçu kabul etmiyorum" dedi.
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