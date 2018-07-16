Özelleştirme Albayrak'a, TMSF Erdoğan'a bağlı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Merkezi Finans ve İhale Birimi de Albayrak'a bağlanan kuruluşlar oldu.

Kararnameye göre Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Cumhurbaşkanlığı'na bağlanırken, yeni oluşturulan 'Nükleer Düzenleme Kurumu' da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlandı.

Emlak Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlanırken, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Adalet Bakanlığı'na, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Türkiye İhracat Kredi Bankası da Ticaret Bakanlığı ile ilgili hale getirildi.

Daha önceki kararnamelerde teşkilat yasası değiştirilen bazı kuruluşların durumu da yine dün Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelerle netleşti.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre: Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da Bakan Albayrak'a bağlandı. Kararnameye göre ÖİB kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasına veya özelleştirme kapsamına alınmış olan kuruluşlarının eski statülerine iade edilmesi veya özelleştirme programındaki kuruluşlardan gerekli görülenlerin özelleştirmeye hazırlanmasına karar verilmesi için Hazine ve Maliye bakanına

Türkiye İstatistik Kurumunun raporlamadaki bağımsızlığı kararnameyle korundu. TÜİK'le ilgili bölümde, "Resmi İstatistik Programının uygulanmasında, kurum çalışanları ile diğer uygulayıcı birimlere, veri kaynakları, istatistiki yöntem ve süreçlerin seçimi, dağıtımın içerik, şekil ve zamanı ve istatistiki gizliliğin uygulanması başta olmak üzere hiçbir konuda talimat verilemez" hükmü yer aldı.