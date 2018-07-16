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Hakan Şükür'ün mesajına büyük tepki
FETÖ firarisi Hakan Şükür sosyal medya hesabından 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andığını yazdı. Şükür'ün mesajına birçok kişi tepki göste
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür, 15 Temmuz akşamı sosyal medya hesabından skandal bir mesaj paylaştı. Şükür, '15 Temmuz şehitlerini rahmet, saygı ve dua ile anıyorum. Yapan ve yaptıranları da lanetliyorum' ifadelerini kullandı.
ŞÜKÜR'ÜN MESAJINA TEPKİ
Hakan Şükür'ün mesajına birçok kişi tepki gösterdi.
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