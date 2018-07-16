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Ülkemiz genelinde sıcaklık mevsim normalleri civarında-Haritalı

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor
16 Temmuz 2018 06:30
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Ülkemiz genelinde sıcaklık mevsim normalleri civarında-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, güneybatı kesimlerde kuvvetli (30-50 Km/Saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Memurlar.Net
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