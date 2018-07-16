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Karabük'te KYK kız yurdu öğrencileri ışıklarla 'RTE' yazdı
Karabük'te KYK yurdunda kalan öğrenciler 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek amacıyla odalarındaki ışıklarla 'RTE' yazdı.
Karabük Üniversitesi kampüsü içinde Asiye Hatun Kız KYK yurdunda kalan kız öğrenciler 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını ve ona olan sevgilerini göstermek için odalarının ışıklarıyla koordineli bir şekilde 'RTE' yazısı oluşturdu. Yurtta kalan öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine oda ışıklarıyla katkıda bulundu.
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