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FETÖ bitti diyen büyük hata eder

Hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde şehitlerimizi andık ve meydanlarda ülkece yine tek yürek, tek ses olarak demokrasiye bağlılığımızı bir kez daha haykırdık. Peki geçen bu iki yılın sonunda hainler hak ettikleri cezaları aldılar ve artık bu pislik tamamen temizlendi diyebilir miyiz? Belli oranda evet. Çünkü geçen iki yıl içinde Türk demokrasisini hedef alan bu darbe girişiminin faillerinin adalet önünde hesap verdikleri yargılama sürecinde önemli bir mesafe alındı ve çok sayıda haine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Büyük olasılıkla kalan davalarda bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Ancak, bunlar eldeki hainler, birde yurt dışına tüyenler ve asıl Pensilvanya'daki çıban başının durumu var.
16 Temmuz 2018 07:40
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FETÖ bitti diyen büyük hata eder

Hain darbe girişimi-nin ikinci yıl dönümünde şehitlerimizi andık ve meydanlarda ülkece yine tek yürek, tek ses olarak demokrasiye bağlılığımızı bir kez daha haykırdık. Peki geçen bu iki yılın sonunda hainler hak ettikleri cezaları aldılar ve artık bu pislik tamamen temizlendi diyebilir miyiz? Belli oranda evet. Çünkü geçen iki yıl içinde Türk demokrasisini hedef alan bu darbe girişiminin faillerinin adalet önünde hesap verdikleri yargılama sürecinde önemli bir mesafe alındı ve çok sayıda haine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Büyük olasılıkla kalan davalarda bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Ancak, bunlar eldeki hainler, birde yurt dışına tüyenler ve asıl Pensilvanya'daki çıban başının durumu var. Nitekim MİT'in onlara dönük "paketleme" çalışmaları ya da diplomatik yönden iade girişimleri de tam gaz devam ediyor. Yani daha görülecek çok hesap var. Tabii bu da hainlikle mücadelenin bir boyutu, bunun bir de kanser gibi ülkenin tüm kamu kurum ve kuruluşlarına sirayet eden FETÖ mikrobunu temizleme kısmı var. Ki o konuda da epey yol alınmış durumda özellikle de TSK, Emniyet ve yargı cenahında. Örneğin 701 sayılı KHK'yla ihraç edilenlerle birlikte ordudan atılan asker sayısı 20 bini buldu. Aynı durum Emniyet teşkilatı içinde geçerli ama yine de bunlar temizlikte istenilen düzeye gelindi anlamına gelmiyor. Niyesini Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski Başsavcısı emekli Albay Ahmet Zeki Üçok, anlatıyor:

"Mücadeleyi kara kuvvetlerinde adli müşavirlik, hava kuvvetlerinde personel başkanlığı, deniz kuvvetlerinde ise kurmay başkanlığı yürütüyor. Yani en organize dediğimiz kurumda bile bir birlik beraberlik, koordinasyon yok. Bu da aksamalara neden oluyor. Hele hele sivilde yani bakanlıklarda kamu kurum ve kuruluşlarında hiçbir koordinasyon yok. O yüzden de yeterince bir temizlik olmadı ne yazık ki."

FETÖ'nün hala tehdit olduğunu beliren Üçok, devam ediyor:

"TSK'da bütün personelle ilgili süreç tamamlanmadı. İnceleme anlamında söylüyorum. Zaten bitseydi görürdünüz. Her gün tespit edilen 80-150 kişi de bunu, yani süreç ilerledikçe yeni daha bir çok FETÖ'cü çıkacağını gösteriyor. Çünkü niye? 2006 yılından bu yana FETÖ ne yazık ki TSK'nın insan kaynaklarını ele geçirdi o nedenle de bugünlere geldik. Dolayısıyla da daha çok FETÖ'cü ortaya çıkar."

Temizlik tamamlanmadı yani?

Katiyen, bakın çok net söylüyorum. Dünyanın en organize örgütlerinden bir tanesini iki senede bitirebileceğini düşünen ya da belini kırdık gibi bir yanılgıya düşen büyük hata eder ve ileride meydana gelebilecek tehlikelerin de bence baş sorumlusu olur. Bu mücadele hiçbir şekilde kesilmemeli, hatta daha da organize bir şekilde devam ettirilmeli aksi takdirde böylesine uluslararası örgütler tarafından desteklenen bu suç örgütünün temizlenmesi mümkün değil."

Ne kadarı temizlenmiştir sizce?

"TSK'dakiler rakamlar üzerinden gidersek 50-60 bin civarındaydı. Şu ana kadar 20 bin ihraç olduğunu varsayarsak, daha yüzde 30'u temizlenmiş demek ki. Diğer kurumlara baktığınızda ise bu oran yüzde 4-4,5'larda. Hatta 1,5-2 gibi oranlarda var. Bunları ben söylemiyorum, ilgili kurumlar kendileri yayınladı. Bu işe bitti diyen büyük hata eder"

Özetle; FETÖ ile mücadelede alınacak daha yol var. Nitekim Cumhurbaşkanı'nın sözleri ve kararlılığı da bu yönde...

Tunca Bengin
Milliyet
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