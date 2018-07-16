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Yazma Eser uzmanları neden unutuldu?
6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu, 703 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırıldı.
Bu Kanunun 8. maddesi uyarınca Yazma Eser Uzmanı ve Yazma Eser Uzman Yardımcısı alınmıştı.
Ancak, 15 Temmuz'da yayımlanan 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bölümünde Yazma Eser Uzmanı ve Yazma Eser Uzman Yardımcılarına dair bir düzenleme yer almamıştır.
Oysaki bu kurumun taşra teşkilatında çalışan uzman yardımcıları, YDS 70 puan
ve yeterlik sınavı şartını yerine getirmesine rağmen 5 yıldır aynı unvanda bekletilmektedir.
Dolaysıyla, burada çalışan arkadaşların emeği hiçe mi sayılacaktır?, belli değildir.
Diğer taraftan, yayımlanan 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlanan TİKA, Yurtdışı Türkler, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kurumlarda kariyer meslekler tek tek tanımlanmış ike yine bağlı kuruluş olan Yazma Eserler Kurumundaki Yazma Eser Uzman ve Yardımcıları hiç bir yerde geçmemiş ve tanımlanmamıştır.
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