1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Örgüt içerisinde kadınlar erkekler için 'cinsel eğitim eşyası' olarak kullanılmış

Adnan Oktar yapılanmasına yönelik detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Oktar hakkında daha önceki soruşturmaya dair hazırlanan polis raporunda örgüte dair önemli tespit ve değerlendirmeler var. Rapora göre genç kızlar örgütün erkek üyelerinin 'cinsel eğitim eşyası' gibi kullanılıyordu.
16 Temmuz 2018 07:55
Yazdır
Örgüt içerisinde kadınlar erkekler için 'cinsel eğitim eşyası' olarak kullanılmış

Rapora göre genç kızlar örgütün erkek üyelerinin 'cinsel eğitim eşyası' gibi kullanılıyordu. Örgütün devasa ölçülerdeki maddi gücünün yönetimi örgüt üyeleri arasında çatlaklara yol açtı ve bu anlaşmazlıklar örgüt içinde silahlı saldırılara kadar büyüdü. Gizliliğe büyük önem veren örgüt, 'hücre evi' mantığıyla örgütleniyor ve ailesinin maddi varlığına göz dikilen kızlar 'toplum dışı bir varlık' haline getiriliyordu.

"BİRBİRLERİNİ VURMAYA BAŞLADILAR"

Polis raporundan bölümler şöyle:

"Henüz çocuk denebilecek çoğunluğu gençlerden oluşan bu yapılanmanın içerisinde yer alan yönetici kesimin yönetimindeki ve kullanımındaki devasa ölçülerdeki maddi gücün, 'Adnan Hoca' yönetimindeki oluşumda çatlaklar oluşturmaya ve menfaat çatışmalarına sebep olduğu, bu çatışmanın silahlı müessir fiil eylemlerine varan neticeler doğurduğu, bir kısım örgüt üyelerinin örgütten koptuğu ve örgütün içyapısının dejenere olduğu..."

"GENÇ, GÜZEL VE AİLESİ ZENGİN OLANLAR..."

"Bununla birlikte örgüte yeni katılan genç kızların hiç tanımadıkları örgüt üyeleriyle evlendirildikleri ve ailelerinin maddi imkanlarının örgütün denetimine geçirildiği, eğitimleri yarıda bırakılan kızların belli aşamalardan geçirilerek örgütün amaçları doğrultusunda konum kazandırıldıkları, örgüte kazandırılan kızların ortak özelliklerinin güzel, genç, eğitimli ve maddi durumu iyi olan bir aileye sahip olmaları olduğu..."

"CİNSEL EĞİTİM EŞYASI..."

"Gizli tanık ifadelerinde bu genç kızların onlarca erkek örgüt üyesi tarafından sapkın cinsel ilişkilere sokulduklarının açıkça görüldüğü, genç kızların tamamen erkek örgüt üyelerinin cariyesi, üyesi, cinsel eğitim eşyaları olduğu..."

"TOPLUM DIŞI BİR VARLIĞA DÖNÜŞTÜRÜYORLAR"

"Adnan Oktar liderliğindeki suç örgütünün genç kızları ailelerinden koparıp aldığı, eğitim ve öğretimlerini yarıda bıraktırdığı, 'cariye' görevi yapan kızların (yeni gelen) kızları sık sık gözetlediği, evlerini değiştirdikleri, örgüt üyelerinden oluşan eskortlarla ve refakatli olarak çok kısa zaman içerisinde olmak kaydıyla aileleriyle görüştürüldükleri, telefonlarının değiştirildiği, yaşadıkları evlerin bir terör örgütü hücre evi mantığıyla saklandığı ve kendileri dışında ulaşılmasının engellendiği, genç kızların erkek örgüt üyelerinin bir nevi cinsel eğitim için barındırıldıkları ve dolayısıyla gerek bu kullanımın getirdiği örgüt dışı kabul edilmezlik korkusu, gerekse dış dünya ile bağlantının tamamen sorumlu örgüt üyesi denetiminde kısıtlandığı, kızların toplum dışı bir varlığa çevrildikleri..."

Musa Kesler
Milliyet
Bu haber 3,969 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
14 bin FETÖ'cü Almanya'da
16 Temmuz 2018 09:25		 30 maddelik 'kısmi OHAL' düzenlemesi geliyor
16 Temmuz 2018 09:25
15 Temmuz öncesinde FETÖ ile mücadelede yalnız kalındı
16 Temmuz 2018 09:10		 Şehit yakını ve gaziler kamuda
16 Temmuz 2018 09:00
Pensilvanya semalarında ilginç görüntü: 'Gülen'i iade edin'
16 Temmuz 2018 08:45		 OHAL'in yerini alacak düzenleme Meclis'te
16 Temmuz 2018 08:40
'Kara Kedi' Tülay Kumaşçı yakalandı
16 Temmuz 2018 07:50		 FETÖ bitti diyen büyük hata eder
16 Temmuz 2018 07:40
FETÖ'nün sosyal medya uzmanı algıyı yönetti
15 Temmuz 2018 22:54		 AA Pensilvanya'daki Fetullahçı terör kampını havadan görüntüledi
15 Temmuz 2018 22:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hakan Şükür'ün mesajına büyük tepki
Memurlar.net'te yer alan haber sonrasında Çalışma Meclisi maddesi değişti
'Diğer cemaat ve tarikatlara da operasyon gelebilir'
11 ve 12 nolu kararnameler yayımlandı
Teşkilat kararnameleri kamu personelini nasıl etkileyecek?
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
OHAL'in yerini alacak düzenleme Meclis'te
Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
'Kara Kedi' Tülay Kumaşçı yakalandı
Sözlüde 60 altı puan verilen öğretmen adayları, Ziya Selçuk'u bekliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yannick bolasie 2
Müzeyyen Senar 3
bernard 2
pratik zeka 2
sinem gedik 5
mucize 3
trump'ın kraliçe elizabeth'i takmaması 3
günaydın sözlük 1
keanu reeves 1
Yaz aylarında sık terlemek 1
SON İLANLAR
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam