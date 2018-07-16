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'Kara Kedi' Tülay Kumaşçı yakalandı

Polisin yaptığı operasyonda kaçtığı iddia edilen Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşçı gözaltına alındı
16 Temmuz 2018 07:50
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'Kara Kedi' Tülay Kumaşçı yakalandı

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik sürdürülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Polisin yaptığı operasyonda kaçtığı iddia edilen Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşcı'nın gözaltına alındığı öğrenildi. İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu Tülay Kumaşçı, örgütün hiyerarşik yapısı içinde 'bacı' olarak adlandırılıyordu.

Şikayet yağıyor

Operasyonun hedefinde 106'sı kadın 235 kişi bulunuyor. Yapılan operasyonlarda şu ana kadar 186 kişi yakalandı. Oktar grubunun önemli isimlerinden Tarkan Yavaş ise polis tarafından aranıyor.

Öte yandan mali polisin yaptığı operasyondan sonra Türkiye genelinde 45 kişinin daha şikayette bulunduğu öğrenildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başladığı günden bu yana 2 kız çocuğunun aileleriyle birlikte Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek Adnan Oktar ve grubu tarafından "cinsel taciz" şikayetinde bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu bugüne kadar toplam 17 kız çocuğunun cinsel tacize uğradığının tespit edildiği kaydedildi. Adnan Oktar ve grubuna yönelik devam eden soruşturma kapsamında şikayetlerin sadece yurt içinden gelmediği de öğrenildi. Hollanda, Katar, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan ile Avusturya'da bulunan bazı mağdurların büyükelçilik ve başkonsolosluklara başvurarak şikayetçi oldukları belirtildi.

VATAN
Vatan
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