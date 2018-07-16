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Ebru Özkan Türkiye'ye döndü

Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye gitmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra şartlı tahliye edilen, tutuksuz yargılanmak üzere çarşamba günü serbest bırakılan Ebru Özkan, tarifeli uçakla Türkiye'ye döndü
16 Temmuz 2018 08:05
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Ebru Özkan Türkiye'ye döndü

İsrail makamlarınca hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı kaldırılarak, pasaportu iade edilen Özkan, THY'ye ait tarifeli seferle İstanbul'a geldi.

Özkan, havalimanında bazı yakınları tarafından karşılandı.

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek isterken Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan ve ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ebru Özkan, Atatürk Havalimanı'nda yakınları tarafından çiçeklerle karşılandı.

İsrail makamlarınca hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı kaldırılarak, pasaportu iade edilen Özkan, THY'ye ait tarifeli seferle saat 00.10'da İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'nın VİP Salonu'ndan çıkan Özkan, ailesi, bazı yakınları, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından çiçeklerle karşılandı. Bu sırada Özkan, yakınlarına sarılarak ağladı.

Özkan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

"SAYIN BAŞKANIMIZA SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Tutuklanma sürecinin bitmesi nedeniyle şükrettiğini belirten Özkan, "Çok şükür bitti, vatanımdayım, huzurluyum. Böyle bir değerli günde gelmiş olmak da ayrı bir mutluluk veriyor. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim, bir daha bu tarz şeyler yaşatmasın ve birlik beraberliğimizi bozmasın." dedi.

Özkan, İsrail'de tutuklu bulunduğu dönemde Türkiye'de kendisine verilen desteğin farkında olduğunu, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin ise davayı yakından takip ettiğini bildirdi.

Yoğun destek nedeniyle şaşırdığını dile getiren Özkan, "Davaya bu kadar destek verildiğini bilmiyordum. Bu anlamda tüm Türk halkına teşekkürler. Sayın Başkanımıza (Recep Tayyip Erdoğan) sonsuz teşekkür ediyorum. Çok fazla ilgilendiler, alakadar oldular." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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