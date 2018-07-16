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Gökte Ayyıldız yerde 15 Temmuz
15 Temmuz destanı anılırken gökyüzünde de müthiş bir buluşma gerçekleşti. Hilal ve yıldızın Türk Bayrağı'nı andıran yakınlaşmasını görenler kameraları ile bu anı ölümsüzleştirdi
Akşam saatlerinde hilal şeklini alan ay ile iç kısmında parlayan yıldızın bir araya gelmesi Türk bayrağını anımsattı. Yaklaşık yarım saat süren manzara ilgiyle izlenildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde dışarıda bulunanlar, gökyüzündeki güzelliğe hayranlıkla baktı. Sosyal medya kullanıcıları da bu kareleri hesaplarından paylaştı.
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