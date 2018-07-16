1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Devlete yeni çatı

24 Haziran'da Parlamenter Sisteme veda eden Türkiye, adım adım yeni yönetim sistemine geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Temmuz'da yemin ederek göreve başladığı Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'nin yasal zemini birer birer hazırlanıyor. Dün yayımlanan 7 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay Başkanı MSB'ye bağlandı, YAŞ yeniden düzenlendi, Devlet Tiyatroları'ndan denetim mekanizmalarına kadar yeniden şekilendirildi
16 Temmuz 2018 08:35
Yazdır
Devlete yeni çatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninin ardından resmen başlayan yeni yönetim sisteminin ardından Türkiye'nin çatısı yeniden kuruluyor. Yeni sistemin yasal çerçevesi de Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle (CK) bir bir çiziliyor.

Kararnamelerle Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlandı. Savunma ve Sanayi Müsteşarlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na dönüştürüldü. Avrupa Birliği Bakanlığı yerine Avrupa Birliği Başkanlığı kuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Hazine ve Maliye Bakanı ile Milli Eğitim Bakanı da Yüksek Askeri Şura üyesi olacak. Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği, Yüksek Askeri Şura ve Adli Tıp'ın yapıları yeniden şekillendirildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Yüksek Askeri Şura'nın yapısı yeniden düzenlendi. Yüksek Askeri Şura, Cumhurbaşkanı'nın başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şura'yı toplayabilecek. Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla iki ayda bir toplanacak. Kurula, Cumhurbaşkanı'nın katılmadığı zamanlarda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. CK'larla gelen değişiklikler şöyle oldu:

YAŞ ÜYELERİ YENİLENDİ

YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanları'ndan oluştu. YAŞ, Cumhurbaşkanı'nın başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şura'yı toplayabilecek. Şura'nın sekretarya hizmetlerini, Cumhurbaşkanınca belirlenecek merci yürütecek.

MGK İKİ AYDA BİR TOPLANACAK

İki ayda bir toplanacak MGK'nın üyeleri, gerektiğinde doğrudan Cumhurbaşkanı'nın çağrısıyla da bir araya gelebilecek. Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları, kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanlar ve Genelkurmay Başkanı'nın gündeme girmesini istedikleri konular, Genel Sekreter vasıtasıyla Cumhurbaşkanı'na iletilecek.

RÜTBE TERFİLERİNİ İLGİLİ BAKAN YAPACAK

TSK'da asteğmen-albay rütbeleri arasındaki rütbe terfileri, Milli Savunma Bakanı tarafından yapılacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları'nda astsubaylığa ve subaylığa terfiler, İçişleri Bakanı'nın onayıyla gerçekleşecek.

KAYMAKAMLIK ŞARTLAR DEĞİŞTİ

Kaymakam adaylığı için mezun olunmasına gereken bölümlere yenileri eklendi. Mevcut kanunda belirtilen şartların yanında, üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekecek.

GENELKURMAY SAVUNMA BAKANLIĞI'NA BAĞLANDI

Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanları, Milli Savunma Bakanı'na bağlandı.

Cumhurbaşkanı Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet komutanlarından istediği zaman bilgi alabilir ve talimat verebilir.

Milli Piyango'dan ARGE'ye destek

Milli Piyango İdaresi görevleri arasında (MPİ), kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle belirlenen faaliyetlere kaynak sağlamak da yer aldı.

İdarenin aylık gayrisafi hasılatının yüzde 1'i araştırma, yenileme, geliştirme, eğitim ve teşvik hizmetlerine ayrılacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

Vakıflar Genel Müdürlüğü, TİKA ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlandı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, ana yapısı korunarak, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz ve özel bütçeli genel müdürlükler olarak tanımlandı.

TÜSEB sağlığa yön verecek

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) bilim insanlarının ve araştırmacıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkanlar sağlayacak.

Merkezi İstanbul olan ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı bulunan TÜSEB, Cumhurbaşkanı'nın sağlık bilimi ve teknolojileri konusunda aldığı kararları uygulamak veya bu kararların uygulanmasında da eş güdüm sağlamak görevini yerine getirecek.

Yabancı uzmana onay

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, proje hazırlanması veya yürütülmesi için proje süresince ve üç yıla kadar sözleşmeli yerli ve yabancı uzman çalıştırılabilecek. Bu şekilde çalıştırılacak personel sayısı 50'yi geçemeyecek. Sağlık uzmanları ve uzman yardımcıları, sağlık denetçileri ve denetçi yardımcıları ile ürün denetmenleri ve ürün denetmen yardımcıları istihdam edilebilecek.

Resmi Gazete de dijitale geçti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Resmi Gazete, internet ortamında Cumhurbaşkanlığınca yayımlanacak. Gazete, gerek görüldüğü takdirde ihtiyaç duyulan sayıda basılı ortamda da yayımlanabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanmasına lüzum görülen hususlar Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek.

ÖSYM şirket kurabilecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

ÖSYM, aynı veya farklı zamanlarda farklı sorularla yapılan ancak adaylara sağladığı haklar bakımından eşit sonuçlar veren eşdeğer sınav yapabilecek.

ÖSYM faaliyetleri ile ilgili olarak şirket kurabilecek, kurulmuş şirketlere ortak olabilecek. Yönetim Kurulu, başkan ve başkan yardımcıları dahil sekiz üyeden oluşacak.

ÖSYM Yönetim Kurulu'na bundan böyle, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'ndan en az genel müdür düzeyinde bir temsilci de olacak.

DDK TSK'yı da denetleyecek

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) de denetleyecek. Kararname, yargı organları dışında tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarında, bu kuruluşların sermayelerinin en az yarısından fazlasına katılmak suretiyle oluşturulan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarda, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerde, vakıflarda, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Milli Savunma Üniversitesi ile her türlü askeri okul, birlik ve birimlerde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu'nun kendi aralarında veya üçüncü kişilerle birlikte veya ayrı ayrı sermayelerinin en az yarısından fazlasına katılmak suretiyle oluşturulan ortaklıklarda, mevzuatta, kurul tarafından denetleneceği belirtilen kurum, kuruluş, ajans, organizasyon, fon, kaynak, muhtelif konu, iş ve işlemlerde yapılacak denetlemeler ile ilgili düzenlemeleri kapsıyor.

Kurul, gizli ve açık her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurumları ile bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden isteyebilecek, bu talepler geciktirilmeksizin yerine getirilecek.

İvedi durumlarda, doğrudan kurul başkanının onayı ile ilgili denetim ve soruşturma gruplarınca çalışmalara başlanacak.

6 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine ve 6 üniversiteye atamalar yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre, YÖK üyeliğine ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik getirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Akın Levent, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nuri Aydın, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erol Özvar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatih Savaşan atandı.

Karar
Bu haber 4,424 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ebru Özkan: Başkanımız Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum
16 Temmuz 2018 09:10		 CHP'de olağanüstü kurultay için imza toplanıyor
16 Temmuz 2018 08:49
'Diğer cemaat ve tarikatlara da operasyon gelebilir'
16 Temmuz 2018 08:30		 Ebru Özkan Türkiye'ye döndü
16 Temmuz 2018 08:05
Karabük'te KYK kız yurdu öğrencileri ışıklarla 'RTE' yazdı
16 Temmuz 2018 08:00		 'Parlamentonun etkinliği daha da arttı'
16 Temmuz 2018 07:45
Özelleştirme Albayrak'a, TMSF Erdoğan'a bağlı
16 Temmuz 2018 07:15		 Yeni sistem için dev reform
16 Temmuz 2018 07:05
Yol haritası için ilk adım atıldı
16 Temmuz 2018 06:40		 'Devletin işine karışan böyle cemaat olmaz'
16 Temmuz 2018 01:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini beğendiniz mi?
ÇOK OKUNANLAR
Hakan Şükür'ün mesajına büyük tepki
Memurlar.net'te yer alan haber sonrasında Çalışma Meclisi maddesi değişti
'Diğer cemaat ve tarikatlara da operasyon gelebilir'
11 ve 12 nolu kararnameler yayımlandı
Teşkilat kararnameleri kamu personelini nasıl etkileyecek?
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
OHAL'in yerini alacak düzenleme Meclis'te
Devlet Arşivleri Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
'Kara Kedi' Tülay Kumaşçı yakalandı
Sözlüde 60 altı puan verilen öğretmen adayları, Ziya Selçuk'u bekliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yannick bolasie 2
Müzeyyen Senar 3
bernard 2
pratik zeka 2
sinem gedik 5
mucize 3
trump'ın kraliçe elizabeth'i takmaması 3
günaydın sözlük 1
keanu reeves 1
Yaz aylarında sık terlemek 1
SON İLANLAR
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 257 Öğretim Üyesi Alacak
Almus Ataköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Osmancık Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Beyler Sulaması Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kepez Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Nevşehir Hacıbektaş SYDV Alım İlanı
Kırıkkale Sulakyurt SYDV Personel Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam