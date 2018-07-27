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Eski usulle yapılan sözlü sınav işlemine iptal kararı
İstanbul İdare Mahkemesi, Danıştay'ın bozma kararı üzerine, eski tipte yapılan sözlü sınav işlemini iptal etti.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü infaz koruma memuru öğrenciliği sözlü sınavında, eski usulle sınav yapmıştır.
Sınav komisyonu soruları önceden hazırlamamış, sınav esnasında davacıya sorulan soruların neler olduğunun tutanağa bağlanmamış, sözlü sınav komisyonu başkan ve üyelerince takdir edilen notların ise ayrı ayrı tutanağa geçirilmemiştir.
Danıştay'ın kararı üzerine dosyayı yeniden görüşen İstanbul İdare Mahkemesi, yapılan sözlü sınavın iptaline karar vermiştir.
İŞTE MAHKEME KARARI
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