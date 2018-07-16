OHAL'in yerini alacak düzenleme Meclis'te

Önce Adalet Komisyonunda ele alınacak olan teklif, TBMM Genel Kurulunda da görüşüldükten sonra yasalaşacak. Meclis, teklifin yasalaşmasının ardından 1 Ekim'de tatile girecek.

KOMİSYONLARA SEÇİM YAPILACAK

Genel Kurul'da, 13 Temmuz günü, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımı belirlendi. TBMM Başkanı hariç 20 üyeden oluşan Başkanlık Divanı'nda AK Parti'den 1 başkanvekili, 6 katip üye, 3 idare amiri; CHP'den 1 başkanvekili, 3 katip üye, 1 idare amiri olacak. Divanda HDP 1 başkanvekili, 1 idare amiri; MHP 1 başkanvekili, 1 idare amiri; İYİ Parti ise 1 katip üye ile temsil edilecek. 14.00'de toplanacak Genel Kurul'da da bu vekilleirn isimleri oya sunulacak.

Anlaşmalara Beştepe imzası

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne göre, milletlerarası anlaşmaların parafe edilmesi, imzalanması, nota teatisine konu teşkil etmesi veya bu anlaşmalara katılma bildirilerinin yapılması için atanacak Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri ve bu temsilcilerin yetkileri Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak anlaşmalar Cumhurbaşkanı kararıyla onaylanacak. NATO ile ilgili anlaşmalar söz konusu olduğunda ise 18 Şubat 1952 tarihli ve 5886 sayılı kanunla onaylanmış Kuzey Atlantik Anlaşması gereği olarak, bu anlaşmaya taraf olan devletler ve NATO ile yapılan ikili veya çok taraflı anlaşmalardan Türk kanunlarına değişiklik getirmeyenler Cumhurbaşkanı'nca doğrudan onaylanacak.