Güvenli ve sağlıklı gıda için HAK

Gıda güvenliği ve sağlığı ile ilgili endişeler nedeniyle önemi gün geçtikte artan "helal" akderitasyon ile ilgili Türkiye önemli bir adım attı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu. Dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu. Kısa adı HAK olan Helal Akreditasyon Kurumu, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal veya uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin için çalışacak. Kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip kurum özel bütçeli olacak.

YETKİLİ TEK KURUM OLACAK

Ticaret Bakanlığı ile ilgili kurum, Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine haiz tek kurum olacak. HAK, ülkede ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunacak, helal akreditasyonla ilgili kıstas ve tedbirleri belirleyecek ve uygulayacak. HAK, uluslararası ve bölgesel akreditasyon birlikleri ve örgütleri nezdinde Türkiye'yi temsil edecek, bunlara üye olacak, yönetimlerinde görev alacak veya bu kuruluşların merkezi olarak hizmet verecek. İkili veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmaları imzalayacak olan HAK, akreditasyon kuruluşları ve akreditasyon kuruluşu bulunmayan ülkelerdeki helal akreditasyonla ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kuracak ve iş birliğinde bulunacak.

TÜRKİYE KARMASI GİBİ DANIŞMA KURULU

Danışma Kurulu, Ticaret Bakanı tarafından belirlenen bakanlık temsilcileriyle Türkiye'de değişik kesim ve sektörleri temsil eden 35 kurumun temsilcisiyle birlikte çalışacak. Türkiye karmasını andıran Danışma Kurulu'ndaki dernek, birlik, oda, başkanlık, kurum, kurul, enstitü, meclisten oluşan tam listesi şöyle: Diyanet İşleri Başkanlığı, BDDK, SPK, KOSGEB, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, TSE, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, YÖK, TİM, TOBB, DEİK, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, TESK, TZOB, TÜRSAB, MÜSİAD, TÜSİAD, TOROB, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği, Ulusal Kırmızı Et Konseyi, Ulusal Hububat Konseyi, Ulusal Pamuk Konseyi, Ulusal Süt Konseyi, Ulusal Turunçgil Konseyi, Ulusal Baklagil Konseyi, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, Ulusal Fındık Konseyi, Ulusal Çay Konseyi ve en fazla üyeye sahip tüketici örgütü tarafından bildirilen birer temsilciden oluşacak.

BAŞKAN VE DÖRT ÜYELİ OLACAK

Kurumun organları, yönetim kurulu, danışma kurulu ve genel sekreterlikten oluşacak. Kurumun karar organı olan Yönetim Kurulu, başkan ve 4 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacak. Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süreyle görev yapacak. Görev süresi biten yönetim kurulu üyesi tekrar atanabilecek. HAK'ın hizmet birimleri, Helal Akreditasyon Dairesi Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Personel ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı şeklinde olacak. Kurumun yurt dışında yürüteceği hizmetler için yurt dışında ofisler kurulabilecek.