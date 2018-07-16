Diyanet'teki 2 avukat için yapılan düzenlemenin mantığı nedir?

703 sayılı KHK'da Diyanet İşleri Başkanlığı personelini ilgilendiren düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

"Başkanlık müşaviri, Başkanlık müftüsü, Başkanlık vaizi ve avukat unvanındaki personel Başkanın uygun göreceği merkez veya taşra teşkilatına ait birimlerde çalıştırılabilir."

Maalesef bu madde çok acele ile hazırlanmıştır.

Çünkü Avukat unvanı dışındaki kadrolarda çalışanlar genel olarak kızak kadro olarak bilinmektedir. Ancak Başkanlıkta Avukat unvanlı çalışan 2 personel var ve 5 kadroda münhal olmak üzere toplam 7 kadrolu unvan için neden başkanın uygun göreceği merkez veya taşrada görevlendirme yapılabilir hükmü eklendi.

Zaten Başkanlığın hukuki sorunları ve duruşmaları olduğu zaman Avukat olarak çalışan personeller taşrada hangi il ve mahkeme olursa olsun görevlendirme yapıldığında görevlerini layıkıyla yapıyorlardı.

Avukat unvanı ile çalışan personel sayısı diğer unvanlar gibi çok fazla olmuş olsa bu madde anlamlı olabilirdi. Yapılan bu düzenleme, maddelerin çok da enine boyuna tartışılmadan KHK ve kararnamelere konulduğunu göstermektedir.