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Mudiler bankalarda 98 milyon lira unuttu

Bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayarak zaman aşımına uğrayan 838 bin adet hesapta yaklaşık 98 milyon lira unutuldu. Zaman aşımına uğrayan paralar TMSF üzerinden hazineye devrediliyor.
16 Temmuz 2018 09:10
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Mudiler bankalarda 98 milyon lira unuttu

Unutkan mudiler, 10 yıldır işlem yapılmayan 838 bin adet hesapta 98 milyon lira unuttu. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor. Bu varlıklar gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarılıyor. Bu uygulamaya göre bu yıl itibarıyla, en son 2007'de işlem görmüş olan hesapların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devri gerçekleştirildi.

EN ÇOK MEVDUATLAR VAR

15 Haziran 2018 itibarıyla zaman aşımına uğrayan muhtelif döviz cinsinden (TL, dolar ve avro) hesapların TL karşılığı tutarı yaklaşık 98 milyon lira oldu. 2007'den itibaren işlem görmeyen ve zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından Fon'a kesin bildirimi yapılan hesapların 401 bin adedi mevduat, 4 bin adedi katılım fonu, 433 adedi ise alacaklardan oluştu.

Yeni Şafak
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