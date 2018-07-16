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14 bin FETÖ'cü Almanya'da

Almanya, 15 Temmuz'dan sonra aranan FETÖ'cülerin yeni merkezi oldu. Darbenin 1 numarası Adil Öksüz ile birlikte 14 bin FETÖ'cü Almanya'da korunuyor. Birçok FETÖ'cü de ülkeye iltica talebinde bulundu
16 Temmuz 2018 09:25
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14 bin FETÖ'cü Almanya'da

FETÖ, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 2 yıl geçmesinin ardından Almanya'yı yeni merkez yapma konusunda çabalarına hız kesmeden devam ediyor. Darbe girişiminden sorumlu olduğu şüphesiyle Türkiye'de aranan pek çok FETÖ'cünün Almanya'ya kaçtığı, kendi üyeleri tarafından Alman medyasına verilen demeçlerde teyit ediliyor.

15 TEMMUZ SONRASI KAÇTILAR

Kırmızı listede arananlar arasındaki FETÖ'nün üst düzey kadrosunda olduğu iddia edilen isimlerden Abdullah Aymaz ve Mehmet Ali Şengül gibi isimlerin Almanya'da bulunduğu biliniyor. Alman basınında, darbe girişimi sonrasında Almanya'ya kaçan yaklaşık 14 bin örgüt üyesinin, ülkedeki FETÖ yapılanması tarafından korunduğu haberleri yer alıyor.

881 KİŞİ İLTİCA TALEP ETTİ

Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, darbe girişiminden sonra bu yılın haziran ayına kadar diplomatik pasaport taşıyan 296 ve hizmet pasaportu bulunan 881 kişi Federal Göç ve Mülteci Dairesine iltica talebinde bulundu. Bunların yarısına iltica hakkı tanınması, FETÖ'nün Almanya'yı yeni merkez olarak kabul ettiğini ortaya koyuyor.

ADİL ÖKSÜZ DE KALIYOR

Darbe girişimini Ankara'daki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığından yönettiği tespit edilen sivil imamlardan eski Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Adil Öksüz'ün Almanya'da kaldığı yönünde güçlü iddialar bulunuyor.
Yeni Şafak
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