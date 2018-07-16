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Pensilvanya semalarında ilginç görüntü: 'Gülen'i iade edin'
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya semalarından ilginç bir görüntü yansıdı. Gülen'in malikanesinin üstünden geçen uçaklar, 'Gülen'i iade edin' yazılı pankartlar dalgalandırdı
15 Temmuz hain darbe girişiminin mimarı FETÖ örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin üstünde "Gülen'i iade edin" yazılı pankartlı uçaklar uçuyor.
15 Temmuz darbe girişinin ikinci yılında, teröristbaşı Gülen'in Pensilvanya'daki korunaklı çiftliğinin önünde protesto gösterilerinin düzenlenmesi bekleniyor.
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