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Karayollarında durum

arayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor
16 Temmuz 2018 09:01
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Karayollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Metris ile Gaziosmanpaşa kavşakları arasında Karadeniz Mahallesi mevkisinde araç üst geçidi kirişlerinin montaj çalışmaları nedeniyle bugün 22.00-06.00 saatlerinde Edirne-Ankara yönü, 17 Temmuz'da aynı saatlerde Ankara-Edirne yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametlerden gerçekleştirilecek.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolunda kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Torbalı yönünde bant aktarması yapılarak ulaşıma İzmir yönünde gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 8-10. kilometrelerinde bulunan Kazak 1 ve Kazak 2 tünellerinin giriş alınlarında ve kemerlerinde bulunan taş kaplamaların bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 5 Ağustos'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tünel içerisinden tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Bolu Batı kavşakları arasında köprü genleşme derzi değişim çalışmaları nedeniyle ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 57-63. kilometrelerinde yaya üst geçidi bakım onarım çalışmaları nedeniyle 31 Temmuz'a kadar 07.00-20.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları Düzce bağlantı yolundaki köprü ve üstyapı çalışmaları nedeniyle otoyolun Düzce Gişesi (Gölyaka) trafiğe kapatılarak ulaşım Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Anadolu Ajansı
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