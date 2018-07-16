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Dolar güne 4,84 TL'den başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
16 Temmuz 2018 09:19
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Dolar güne 4,84 TL'den başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 4,8350 4,8360
Avro 5,6580 5,6590
Sterlin 6,3860 6,4180
ANKARA
ABD Doları 4,8000 4,8450
Avro 5,6100 5,6650
Sterlin 6,3160 6,4470

Dolar/TL güne düşüşle başlamasının ardından 4,8270 seviyesinde dengelendi.

Cuma günü 4,8190 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu indirmesinin ardından 4,8809'a kadar yükseldi ve günü yatay bir seyirle 4,8563'ten tamamladı.

Yeni güne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 4,8270 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 düşüşle 5,6550'den, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kaybıyla 6,3990'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde nisan ayı iş gücü istatistikleri, bütçe gerçekleşmesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi dış ticaret dengesi ile ABD perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Helsinki'deki görüşmenin de izleneceğini kaydeden analistler, ticaret savaşı ile ilişki gelişmeler ve makroekonomik verilerin kurların yönü üzerinde ana belirleyici olmaya devam edeceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,75 seviyesinin güçlü destek, tarihi zirve olan 4,97'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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