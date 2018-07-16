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Adnan Oktar'ın kaçış rotasındaki inanılmaz detaylar

Bir polis baskını durumunda 3 ayrı kaçış planı yaptığı öğrenilen Adnan Oktar'ın villasından gizli geçitten kaçtığı ortaya çıktı
16 Temmuz 2018 10:06
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Adnan Oktar'ın kaçış rotasındaki inanılmaz detaylar

İddialara göre, Oktar, Kandilli'deki villasında, gizli bir kaçış yolu yaptırmıştı. Bu kaçış yolu, villanın arka tarafındaki ormanlık alandan, aşağıdaki yola kadar uzanıyordu. Yaklaşık 300 metrelik mesafedeki noktada 24 saat kendisini bekleyen özel şoförlü arabası vardı.

Polis baskınını öğrenen Oktar, yanına Didem Ürer'i alarak bu yolu kullanarak aşağı indi. Yola çıkmadan kapıdaki, kameradan çevreyi kontrol etti. Polisin olmadığına emin olduktan sonra, geçidin sonundaki kapıdan dışarı çıkıp beklettiği arabasına bindi.

Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 İlde eş zamanlı başlattığı operasyonda Adnan Oktar'ın ortaya çıkan 3 kaçış planı ile ilgili inanılmaz detaylara ulaşıldı.

VİLLADAKİ KAÇIŞ PLANI

Geçtiğimiz Salı sabahı erken saatlerde başlayan operasyonda, Adnan Oktar, Üsküdar veya Kandilli villasında gözaltına alınacaktı. Polis baskın düzenlediği villalarda Oktar'ın kaçtığını tespit etmişti. Yapılan takipde, Oktar ve yardımcısı Didem Ürer, Sarıyer'de yakalanmıştı. Oktar'ın 3 kaçış planını tespit eden polis, villadan nasıl kaçtığını da öğrendi.

GİZLİ GEÇİT

Habertürk'ün haberine göre, Kandilli'deki villaya giren polis yaptığı aramalarda, ormanlık alandan aşağıya kadar inen bir gizli yol buldu. Bu yol villanın arka tarafından ağaçlık alana giriyordu. Ve ağaçların arasından yaklaşık 300 metreye kadar aşağıya merdivenler vardı. Merdivenlerden inen polis, yol bitiminde kapalı bir kapıyla karşılaştı.

KAMERA SİSTEMİ

Polis, kapının sağ kısmında dikkat çeken bir ayrıntı gördü. Polis burada bile duvara asılı bir kamera sistemi ile karşılaştı. İnceleme de kapıdan dışarı çıkmadan önce kamerayla dışarıyı görebilen bir sistem olduğu ortaya çıktı.

BU NOKTADAN KAÇMIŞ

Yapılan çalışmaların ardından bu gizli yolun detayları da çıkmış oldu. İddialara göre, Adnan Oktar, polis baskınlarına karşı Üsküdar'daki villasında bir araba, Kandilli'deki villasında bir araba ve sahilde bir tekneyi 24 saat bekletiyordu. İddialara göre Oktar, polisin villaya doğru gelişini, kameralardan öğrendi. Hemen yanına yardımcısı Didem Ürer'i alarak, kimsenin bilmediği o gizli yoldan aşağı indi. Kapıya geldiğinde, önce kapının güvenlik kamerasından dışarıyı yokladı. Polisi görmeyince bu kapıdan çıkarak, 24 saat beklettiği arabasına didem Ürer ile birlikte bindi.

PARA HER ZAMAN HAZIRMIŞ

Oktar, kimsenin henüz binmediği ve kimsenin bilmediğini düşündüğü arabayla Sarıyer'e giderken yakalandı. İddialara göre Oktar'ın bu durumlar için 2 para dolu çantayı her zaman hazır tuttuğu belirtiliyor. Sarıyer'de yakalandığında 40 bin dolar ve bir çanta dolusu döviz para ele geçirilmişti.
Anadolu Ajansı
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