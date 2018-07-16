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Genelkurmay 2. Başkanlığında devir teslim töreni
Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığı görevini Korgeneral Metin Gürak'a devretti
Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığı görevini Korgeneral Metin Gürak'a devretti.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Dündar'ın, Genelkurmay 2. Başkanlığı görevini Korgeneral Gürak'a devrettiği belirtildi.
Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığına ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Gürak getirilmişti.
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