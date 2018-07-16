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CHP'de muhalifler imza toplamaya başladı
CHP'de genel başkan değişimi isteyen partililer, olağanüstü kurultay toplanması amacıyla imza toplamaya başladı.
CHP'de genel başkan değişimi isteyen partililer, olağanüstü kurultay toplanması amacıyla imza toplamaya başladı.
Muharrem İnce cephesinden beklenen resmi açıklama geldi. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı gerçekleştiren CHP milletvekili Yaşar Tüzün "Olağanüstü kurultay talep ediyoruz, İmzalar toplanmaya başlandı" dedi.
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