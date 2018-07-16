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ÖSYM, sınav verilerini hangi usulle paylaşacağını açıkladı

ÖSYM Başkanı Özer "Yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü tezler ile kamu kurumlarındaki uzmanlık tezlerini desteklemek için verilerimizi paylaşacağız. Bu konudaki usul ve esasları belirledik ve bugün web sitemizden yayımladık." dedi.
16 Temmuz 2018 00:46
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ÖSYM, sınav verilerini hangi usulle paylaşacağını açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖSYM'nin ülkede ölçme, seçme ve yerleştirme yapan köklü bir kurum olduğunu ve yıllar içerisinde yaptığı sınavların hem çeşitliliğinin hem de sayısının arttığını bildirdi.

ÖSYM'nin yaptığı sınavların çeşitliliği ve hizmet verdiği aday kitlesinin büyüklüğü açısından dünya ölçeğinde ilk sırada olduğuna değinen Özer, "ÖSYM hizmet vermeye başladıktan günümüze kadar 44 yılda yaklaşık 150 milyon adaya hizmet vermiştir. ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlara yılda yaklaşık 10 milyon aday katılmaktadır." bilgilerini paylaştı.

Performans değişimleri yıl temelli izlenebilecek

ÖSYM olarak büyük organizasyon kabiliyeti gerektiren sınavları başarılı bir şekilde yaparken 2018'den itibaren yeni bir evreye geçmek istediklerini belirten Özer, ilk adım olarak sınavlarla ilgili analizler yapıp değerlendirme raporları yayımlamaya başladıklarını hatırlattı.

Özer, bu analiz ve değerlendirmelerin sınavlara yönelik bulgu temelli iyileştirmelerin yapılmasına imkan verdiğini ve sınavları isteyen kurum, kuruluşlar ve politika yapıcılar için yol gösterici olduğunu vurguladı. Özer, "Özellikle yükseköğretim kurumlarımız, öğrencilerinin ve mezunlarının bu sınavlardaki performanslarını diğer yükseköğretim kurumlarınınki ile karşılaştırabilme ve böylece eğitimle ilgili süreçlerini de raporlardaki bulgular ışığında iyileştirme imkanı elde etmektedir. Değerlendirme raporları yayımlanmaya devam ettikçe bu performans değişimlerini yıl temelli izleyebileceklerdir." diye konuştu.

Değerlendirme raporları yayımlamaya devam ederken ikinci bir adım daha attıklarına işaret eden Prof. Dr. Özer, "Yaptığımız sınava ilişkin verilerimizi paylaşıma açıyoruz. Yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü tezler ile kamu kurumlarındaki uzmanlık tezlerini desteklemek için verilerimizi paylaşacağız. Ayrıca tez dışındaki diğer akademik çalışmalar için de destek olacağız. Bu konudaki usul ve esasları belirledik ve bugün web sitemizden yayımladık. Başvuruları almaya başlıyoruz. Her ayın ilk haftası başvurular, Danışma Kurulu tarafından değerlendirilecek." ifadesini kullandı.

Lisansüstü ve Uzmanlık Tez Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Talep Edilen Verilerin Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar

Veri Paylaşım Taahhütnamesi
Memurlar.Net
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