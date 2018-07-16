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Köye 5 yıldızlı tuvalet

Eskişehir'in Şükranlı Köyü'ne, ancak lüks otellerde görülebilecek modernlikte bir tuvalet yapıldı
16 Temmuz 2018 11:54
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Köye 5 yıldızlı tuvalet

Şükranlılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yaptırılan tuvalet, sularıyla, ışıklarıyla ve kapılarıyla tamamen otomatik olarak hizmet veriyor. Kapıları, çeşmeleri, ışıkları ve temizliği ile bir otel tuvaletini andıran yapıda, engelli vatandaş için de ayrı bir bölüm oluşturulmuş.

Şükranlılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kadri Ay, yapılan tuvaletin bölgede bir gereksinim olduğunu belirtti. Frig Vadisi içerisinde yer almalarından dolayı önemli bir eksikliğin giderildiğini kaydeden Başkan Ay, "Köyümüzün Frig Vadisi kapsamı içerisinde turizm alanı olması münasebetiyle, bu bölgeye nasıl hizmet verebiliriz düşüncesiyle yola çıktık. Özellikle biz turizmde öne çıkan konaklama ve diğer mahalli hizmetlerden bahsediyoruz. Lakin bu bölgede en büyük sıkıntılardan bir tanesi ve birinci derece ihtiyaç tuvalettir. Bu kapsamda Şükranlılar Derneği olarak üyelerimizin destekleriyle bu tuvaletleri kazandırdık. Tuvaletlerimiz tam otomatik yanı sularıyla, ışıklarıyla ve kapılarıyla. Engelli vatandaşlar için ayrı bir bölüm de oluşturduk. Özelikle abdest almak isteyen vatandaşlar için ayrı bir bölüm ve abdest lavabosu koyduk. Piyasada 40-50 bin liraya mal olacak bir tuvaleti, köylülerimizin destekleri ve imece usulü ile 7 bin lira gibi cüzi bir rakama yaptırdık. Önce Şükranlı Köyü'nde yaşayanlara sonrasında Frig Vadisi'nin ziyaretçilerine tuvalet hizmet vermektedir" dedi.
Anadolu Ajansı
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