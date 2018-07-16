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2018 \ 703 sayılı KHK ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleriyle yapılan düzenlemeler

GİB'de Grup Başkanlıkları kaldırıldı

Yayımlanan 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Gelir İdaresi Başkanlığındaki Grup başkanları unvanı yer almadı
16 Temmuz 2018 11:53
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GİB'de Grup Başkanlıkları kaldırıldı

5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun bir çok maddesi 703 sayılı KHK ile kaldırılmıştı.

5345 sayılı Kanunda Daire Başkanlarının altında Grup Başkanı yer alıyordu.

Ancak, 15 Temmuz'da yayımlanan 4 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, sadece başkan, başkan yardımcısı ve daire başkanları unvanı yer aldı.

Bu düzenlemeye göre Gelir İdaresi Başkanlığındaki grup başkanları kadrou unvanı kaldırılmıştır.

Memurlar.Net - Özel

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