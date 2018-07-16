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GİB'de Grup Başkanlıkları kaldırıldı
Yayımlanan 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Gelir İdaresi Başkanlığındaki Grup başkanları unvanı yer almadı
5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun bir çok maddesi 703 sayılı KHK ile kaldırılmıştı.
5345 sayılı Kanunda Daire Başkanlarının altında Grup Başkanı yer alıyordu.
Ancak, 15 Temmuz'da yayımlanan 4 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, sadece başkan, başkan yardımcısı ve daire başkanları unvanı yer aldı.
Bu düzenlemeye göre Gelir İdaresi Başkanlığındaki grup başkanları kadrou unvanı kaldırılmıştır.
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